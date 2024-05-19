Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu ölüm tehlikesiyle burun buruna geldi.
İki kez ameliyata alınan Fico'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyordu. Son açıklamada ise Fico'nun ölüm tehdidini savuşturmayı başardığı notu paylaşıldı.
Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.
Hayati tehlikesi yok
Kalinak, Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'nde, açıklamada bulundu. Fico'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalinak, şöyle konuştu:
Sabah yapılan doktor kontrolü doğrultusunda hastanın hayati tehlikesinin şu anda ortadan kalktığını söyleyebiliriz.
Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda gideceğine inancımız tam.
Başka hastaneye nakli mümkün değil
Kalinak, Fico'nun yakın bir tarihte başka bir hastaneye naklinin planlanmadığını, halihazırda bunun mümkün olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin hastanenin ilerleyen günlerde düzenli bir şekilde bilgi paylaşacağını söyledi.
Fico'ya suikast girişimi
Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.
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