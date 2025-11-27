Şükran Günü (Thanksgiving) 2025: Bakın nasıl ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şükran Günü’nün nasıl ortaya çıktığı, kimler tarafından kutlandığı ve modern dünyada bu geleneğin ne anlama geldiği soruları, 27 Kasım Perşembe günü gündemde.

Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli biçimlerde kutlanan Şükran Günü, pek çok kişi için sadece bir tatil veya aile yemeği değil; bir kültürel kimliği ifade ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile özdeşleşmiş olsa da, Şükran Günü’nün ortaya çıkışı çok daha eskiye dayanıyor.

İşte, Şükran Günü ve tarihçesi...

ŞÜKRAN GÜNÜ NEDİR

Şükran Günü (Thanksgiving), en basit hâliyle yıl boyunca elde edilen bereket, sağlık ve iyilik hâli için şükretmeyi temel alan ulusal bir bayram.

Günümüzde en bilinen şekliyle her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde Amerika’da, ekim ayının ikinci pazartesi günü ise Kanada’da kutlanıyor.

Şükran Günü’nün kökeni 17. yüzyılın başlarına, bugün ABD’nin Massachusetts eyaleti olarak bilinen bölgedeki İngiliz yerleşimciler (Pilgrims) ile yerli Wampanoag halkına dayanır.

Hikayeye göre, zor geçen bir kışın ardından yerleşimciler ilk başarılı hasatlarını toplar. Bu başarıda, bölgeyi tanıyan Wampanoagların tarım bilgisi önemli rol oynar. Bunun üzerine hem teşekkür etmek hem de dayanışmayı pekiştirmek için büyük bir hasat şöleni düzenlenir.

Bugün “ilk Şükran Günü” olarak anılan bu üç günlük etkinlik, zamanla Amerikan kültüründe yardımlaşmanın, ortaklaşmanın ve hayatta kalma mücadelesinden doğan minnettarlığın simgesine dönüşür.

19. yüzyıla gelindiğinde dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln, Şükran Günü’nü ulusal bir bayram olarak resmileştirir ve kutlamalar ülke genelinde yaygınlaşır.

Şükran Günü denince akla ilk gelen şey hiç şüphesiz aile yemekleri.

Kutlamaların kalbi bu sofralarda atar. Geleneksel menüde genellikle fırında hindi, patates püresi, mısır, balkabağı turtası ve bölgeden bölgeye değişen aile tarifleri bulunur.