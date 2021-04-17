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    Süleyman Soylu, Yunanistan polisinin mültecilere benzin döktüğü görüntüleri paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan polisinin mültecilere benzin dökerek yakmaya çalıştıkları görüntü hakkında "Bu Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.04.2021 - 18:39
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    Süleyman Soylu, Yunanistan polisinin mültecilere benzin döktüğü görüntüleri paylaştı

    Yunanistan kolluk güçlerinin mültecilerin üzerine benzin döktüğü görüntüler adeta kan dondurdu.

    Görüntüyü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.Bu durumun bir katliam olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, görüntüyü şu notla paylaştı:

    "AVRUPA, YUNANİSTAN'I ŞIMARTTIĞI SÜRECE TARİHE, BU KÖTÜLÜĞÜN AZMETTİRİCİSİ OLARAK GEÇECEKTİR"

    "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir"

    Süleyman Soylu, Yunanistan polisinin mültecilere benzin döktüğü görüntüleri paylaştı VİDEO

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