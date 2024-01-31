Suriye-BAE ilişkileri normalleşiyor: 13 yıl aradan sonra büyükelçi atandı BAE, Şihi'yi Şam'a büyükelçi olarak atadı. Körfez ülkesi, Esad'ı kabul eden ilk Arap ülkesi olarak biliniyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşme yolunda ilerliyor.

BAE'nin Şam Büyükelçisi Hassan Ahmed el-Şihi, 13 yıl aranın ardından Suriye'de göreve başladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Büyükelçi Şihi'nin güven mektubunu aldı.

BAE'den Şam'a büyükelçi ataması

BAE Büyükelçiliği 2018'in sonlarında Suriye'de yeniden açıldı. O zamandan bu yana diplomatik misyondan bir maslahatgüzar sorumlu. Şihi, pazartesi günü Şam'a gitti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mart 2022'de Körfez ülkesini ziyaret etmişti.

Esad'ı kabul eden ilk Arap ülkesi

BAE, yaklaşık 13 yıl önce Suriye'de patlak veren iç savaştan bu yana Esad'ı kabul eden ilk Arap ülkesi olmuştu.

Mayıs ayında, 22 üyeli Arap Birliği, 12 yıllık uzaklaştırmayı sona erdirerek Suriye'yi yeniden birliğe kabul etti.

2022'den bu yana iki kez BAE'yi ziyaret eden Esad, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesine katıldı.

2011'de büyükelçiyi geri çağırdılar

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye muhalefetinin destekçisiydi.

BAE, Esad'a karşı halk ayaklanmasının başlamasının ardından 2011 yılında Suriye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. BAE'deki Suriye Büyükelçiliği açık kalmaya devam etmişti.

Suriyelilerin yüzde 90'ı yoksulluk içinde

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), hükümet kontrolündeki bölgelerdeki Suriyelilerin yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığını tahmin ediyor.

BM'nin tahminlerine göre, 12 milyon kişiye tekabül eden nüfusun yarısından fazlası, sofraya yemek koymakta zorlanıyor.

Dünya Gıda Programı'nın Suriye genelindeki ana yardım programını ocak ayında sona erdireceğini söylemesi nedeniyle işler daha da kötüleşebilir.

Geçtiğimiz ay Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Soussan, ülkenin Suudi Arabistan'daki yeni büyükelçisi olarak atandı.