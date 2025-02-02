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İHA

Suriye'de geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan tarihi anlarda, muhaliflerin ilerleyişi ile Baas Rejimi'nin devrilmesi ve Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası Suriye'de yeni bir döneme girildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası yeni bir hükümet kuran Ahmed Eş-Şera, 30 Ocak 2025 tarihinde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Bu kapsamda ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirilen Şera'nın ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ SUUDİ ARABİSTAN'A

Göreve gelmesinin ardından Ahmed Eş-Şera'nın ilk yurt dışı gezisini yapacağı ülke merak konusuydu.

Yaşanan son gelişmede ise Şera'nın Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÖZEL UÇAKTA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Şera ve Şibani’nin özel bir uçakta çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak, paylaşıma şu ifadeyi not düştü:

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad eş-Şibani, Suudi Arabistan’a ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

KRAL HALİD ULUSLARARASI HAVALİMA'NINDA KARŞILANDI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşan eş-Şara ve heyeti, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdülrahman bin Abdülaziz ve diğer bazı yetkililer tarafından karşılandı.

SUUDİ VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SALMAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Eş-Şara temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Suriye Devlet Başkanı Ahmed El Şara ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de eşlik etti.

SUUDİ YETKİLİLERLE DE BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret kapsamında Eş-Şera'nın Suudi yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkiler, insani yardımlar ve ekonomik iş birliği konularını ele alması bekleniyor.







