Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova’da Vladimir Putin’le görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunan Suriye rejiminin lideri Beşar Esad ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Suriye ve Rusya arasındaki çıkara dayalı diyalog sürüyor...

2011 yılında başlayan savaşta Beşar Esad'ın yanında yer alan Putin, Suriye'de istediği pozisyonu elde etti.

Aynı şekilde Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş sonrası da Rusya'ya ilk destek Suriye'den geldi.

Putin, Esad'ı ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad'ı Kremlin'de kabul etti.

İki lider arasında dün gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada iki liderin ifadelerine yer verildi.

"Gerçek dostların yaptığı gibi biz de size destek olmaya çalışıyoruz"

Putin, iki ülkenin sürekli iletişim halinde olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirterek şöyle konuştu:

Ortak çabalarımız sosyoekonomik ve iç siyasi durumun istikrara kavuşmasını mümkün kılıyor. Ancak Suriye halkı yıkıcı bir deprem gibi çok ciddi bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Tabii ki, bu durumu ağırlaştırıyor. Gerçek dostların yaptığı gibi biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi hem Acil Durumlar Bakanlığı'ndan hem de Suriye'de bulunan Silahlı Kuvvetlerden temsilcilerimiz de deprem yardım çalışmalarına katkı sağlıyor. Ancak her şeye rağmen ilişkilerimiz ilerliyor, ekonomi de dahil. Geçen yıl ticarette yüzde 7'lik bir artış kaydettik. Önümüzdeki yıl ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin 80’inci yılını kutlayacağız.

"Daha sık görüşmeliyiz"

Esad da Moskova’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Her iki taraftan farklı yetkililer sürekli görüşmeye devam ediyor. Ancak uluslararası arenada devam eden çeşitli değişiklikler nedeniyle, nasıl ilerleyeceğimizi anlamak için muhtemelen daha sık görüşmeliyiz. Öncelikle size ve Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla faaliyet gösteren ve depremin ardından bize yardımcı olan Rusya Federasyonu'nun tüm bakanlıklarına teşekkür etmek istiyorum. Farklı bakanlıklarımız arasında son üç gün içinde gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarından çok memnunum. Bunların son birkaç yılın en iyi toplantıları olduğuna inanıyorum. Bu sefer elde ettiğimiz sonuçların, finansal ve ekonomik bağlarımızı pratikte daha da geliştirmemize yardımcı olacağını düşünüyorum.

Moskova yönetimine desteğini yineledi

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede iki liderin siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri, ortak iş birliğini, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Ayrıca, iki liderin Ukrayna’daki ‘Rus askeri operasyonunu’ da ele aldığı ve Esad’ın, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimine desteklerini yinelediği ifade edildi.

Dışişleri ve savunma bakanları da bir araya geldi

Öte yandan ziyaret kapsamında Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.