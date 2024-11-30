Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif grupların, Esad rejimine karşı başlattığı operasyon tüm şiddetiyle sürüyor..

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede muhalifler, Halep ve İdlib'te kontrolü sağladı..

Hama'ya da giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Şam da karıştı...

Sokaklarda görülen askerler ve silah sesleri dikkat çekerken 'Esad'a darbe' iddiaları ortaya çıktı.

Suriye'deki iç karışıklıkla ilgili sessizliğini koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi..

BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN YARDIMIYLA DÜŞMANLARIMIZI YENECEĞİZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.