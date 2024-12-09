Suriye halkını bombalamayı reddettiği için hapsedilen pilot yıllar sonra serbest bırakıldı

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Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle ülkede yeni dönem başladı.

Ülkedeki rejimin çökmesiyle birlikte ülkedeki tüm cezaevlerinde bulunan tutsaklar, serbest bırakıldı.

HAFIZ ESAD'IN EMRİNE UYMAYIP HALKINI BOMBALAMAYI REDDETTİ

Serbest bırakılan isimlerden biri de ülke tarihinin en uzun süre tutuklu kalan siyasi mahkumu Raghid Al-Tatari'ydi.

Suriyeli Pilot Raghid Al-Tatari, 1982 yılında Devlet Başkanı Hafız Esad'ın emrine uymayıp, isyan çıkan Hama kentine bomba atmayı reddetmişti.

YILLARDIR HAPİSTEYDİ: 42 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Pilot Tatari, "halkına bomba atamayacağını" söylemiş ve Esad tarafından hapse atılmıştı.

Pilot Tatari, Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte tutuklu bulunduğu Sednaya Hapishanesi'nden çıkarak, tam 42 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.