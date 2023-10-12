Suriye İsrail hattında gerilim! Şam ve Halep havalimanlarını vuruldu... Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep'teki ana havalimanlarını vurduğunu bildirdi.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırının ardından gerilim yükseliyor.

Bölgede çatışma an geçtikçe artıyor.

Bu kapsamda bir yeni gelişme daha yaşandı.

İsrail Şam ve Halep'i vurdu

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı." denildi.

İsrail'in saldırısının ardından Suriye hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği belirtildi.

Saldırı İsrail tarafından doğrulandı

İsrail merkezli Kanal 12'ye göre İsrail ordusu, Şam ve Halep uluslararası havalimanlarını eş zamanlı iki saldırıyla bombaladığını doğruladı.