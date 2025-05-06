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Haber Merkezi

Suriye, uzun yıllar süren iç savaşın yaralarını sarmak ve yeniden kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ülkenin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve toplumsal barışın tesisi gibi kritik hedefler doğrultusunda kapsamlı bir yeniden inşa süreci yürütülüyor.

BASKETBOL OYNADILAR

Bu yoğun gündemin arasında Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir dostluk maçı yaptı.

Şara ve Şeybani, takım elbiseleri ile basketbol maçı oynadı.

"VATANIMIZI YENİDEN İNŞA ETME MÜCADELESİNİN KENARINDA"

Bakan Şeybani, Şara ile basketbol maçı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeybani videoya, "Vatanımızı yeniden inşa etme mücadelesinin kenarında" notunu düştü.

AHMED ŞARA

Suriye’de uzun süredir devam eden iç savaşın seyrini değiştiren Ahmed Şara, DEAŞ ya da diğer radikal grupların etkisine kapılmadan, Hey’etu Tahriri’ş-Şam (HTŞ) lideri olarak 8 Aralık 2024’te ülkedeki diğer muhalif grupları kendi çatısı altında birleştirerek Beşar Esad rejimine karşı büyük bir ayaklanma başlattı.

Şara’nın liderliğindeki bu hareket, kanlı Esad rejiminin aynı gün devrilmesiyle sonuçlandı. Ardından HTŞ, geçiş hükümeti olarak yönetimi devraldı ve ülkede yeniden inşa ile yenilenme süreci başladı.

Şara, 29 Ocak 2025’te Şam’da düzenlenen “Zafer Konferansı”nda geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak resmen atandı. Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Hasan Abdülgani tarafından duyurulan bu atama ile Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni uluslararası platformlarda temsil etme görevini üstlendi.

Göreve gelir gelmez 2012 anayasasını fesheden Şara, Baas Partisi’ni ve rejime bağlı ordu ile güvenlik birimlerini lağvetti ve ayrıca ulusal diyalog konferansı düzenleyerek yeni bir anayasal bildiri yayınlayacağını ilan etti.

ESAD HASAN ŞEYBANİ

Heyet Tahrir-Şam (HTŞ) bünyesinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Şeybani, Ahmed Şara’nın liderliğinde 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanlığı’na atandı.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı.

Yüksek lisansını tamamlayan Şeybani'nin, doktora eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sürdürdüğü biliniyor.

Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele almıştı.