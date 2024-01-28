Suriye-Ürdün sınırında ABD askeri üssüne hava saldırısı Suriye-Ürdün sınırında bulunan ABD üssüne yönelik hava saldırısında en az 3 askerin öldüğü, 25 askerin yaralandığı açıklandı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık, Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırılar da devam ediyor.

Suriye-Ürdün sınırının Ürdün tarafında bulunan ABD askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi.



Saldırıda 3 asker ölürken, 25 asker de yaralandı.



Biden: "İran'dan hesap soracağız"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulanan ABD Başkanı Joe Biden, şunları söyledi:

Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.



Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız.



Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.

CENTCOM: "3 asker kaybettik, 25 askerimiz yaralı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen drone saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'den beri ilk kez ABD askerleri öldürüldü

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Irak ve Suriye'de 158'den fazla saldırı

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.