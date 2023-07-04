Suriye ve Ürdün anlaştı: Mülteciler dönüyor Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşen Beşşar Esad, mültecilerin dönüşü konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ürdünlü Bakan da sürece katkıda bulunacaklarını belirtti.

AA

2011'de Arap Baharı ile başlayan Suriye iç savaşından sonra ülkenin nüfusunun büyük bir bölümü mülteci konumuna düştü.

Yaşanan insanlık dramı tüm dünyayı etkiledi.

Suriye'de geçmişe göre daha stabil bir durum sağlanmasının ardından mültecilerin dönüşü gündemde.

Mültecilerin dönüşü ele alındı

Bu kapsamda, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı resmi ziyarette Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ve ikili ilişkiler ele alındı.

"Mültecilerin dönüşü önceliğimiz"

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün kendileri için "öncelik" olduğunu ifade eden Esad, geri dönüşler için gerekli temel altyapı ve yeniden imar gibi konuların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"İşbirliğini güçlendirmeye hazırız"

Ürdünlü Bakan Safedi de Suriyeli mültecilerin dönüşüne katkıda bulunmak amacıyla Suriye ile ikili ilişkilerdeki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri.

Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor. Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının, 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları nedeniyle ülkeye girdiği biliniyor.