Suriye'de 3 günlük yas: Esad, 'Reisi şehit oldu' diyerek duyurdu Suriye lideri Esad, Reisi'nin görev sırasında kaza geçirdiğini söyledi. Esad, ülkesinde yas ilan etmeye karar verdi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'nin ölümü üzerine yas ilan etti.

Birçok bölge ülkesi, Reisi'den gelen ölüm haberinin ardından birer birer yas ilan ettiklerini duyurdu. Bu karara katılanlar arasına Esad yönetimi de eklendi.

İran'da 5 günlük yas ilan edilmişti. Pakistan 1 günlük yas ilan ederken, Lübnan da 3 günlük yas tutma kararı aldı.

Suriye'de 3 günlük yas

Reisi'nin şehit olduğunu söyleyen Şam yönetimi de Lübnan'ın yaptığı gibi 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.

Esad ayrıca, kendisi ve ülkesi adına Tahran hükümetine, İran halkına ve İran lideri Ali Hamaney'e başsağlığı dileklerini iletti.

Mesajında Esad, Suriye olarak İran ile dayanışma içinde olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Esad: Şehit oldu

Suriye Devlet Başkanı, helikopter kazasının "büyük kayıplarla" sonuçlandığını belirterek, bundan "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti.

İbrahim Reisi'yi "şehit" olarak tanımlayan Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı'nın, işine bağlı olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hayati bir projenin açılışından dönerken kaza geçirdiğini kaydetti.

İran'la ilişkilere vurgu yaptı

"Merhum Cumhurbaşkanımızla birlikte Suriye ve İran arasındaki stratejik ilişkilerin her zaman sağlıklı kalması için çalıştık." diyen Esad, mesajını şu ifadelerle tamamladı: