Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı

AA

Suriye'de 61 yılık Baas rejimi devrildi..

Muhaliflerin kontrolü tamamen ele geçirmesi sonrası rejim lideri Esad, ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

Esad rejiminin devrilmesi sonrası dikkat çeken birçok gelişme yaşanırken bu kapsamda Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri açılıp, işkencelerin boyutları da gözler önüne seriliyor.

Ülke genelindeki arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

HALEP'TE TOPLU MEZAR BULUNDU

Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.

CESET KALINTILARI ÇIKARILDI

Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

RAPORLAR, VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARTIYOR

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda da Şam'ın bazı bölgelerinde toplu mezarlara işaret ediliyor.

2009, 2014 ve 2015 tarihli uydu görüntülerine ve Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nin iki eski çalışanın anlatılarına yer verilen rapor, Sednaya'da 2011'den bu yana devrik rejim tarafından işlenen cinayet ve işkenceleri, sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırıları ortaya koyuyor.

Raporda Sednaya Hapishanesi'nde öldürülenlerin cesetlerinin, kamyonlarla toplu mezarlara gömüldüğü ifade ediliyor.

136 BİNDEN FAZLA KİŞİ ALIKONULDU

Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 100 binden fazla kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) ağustos verilerine göre de Suriye'de devrik rejim güçlerince 136 binden fazla kişi alıkonuldu; Mart 2011'den bu yana işkence nedeniyle ölenlerden 15 binden fazlasının kimlikleri tespit edildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede çok sayıda toplu mezarın ortaya çıkarılacağı görüşünde.

TOPLU İNFAZLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Öte yandan, Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin, rejim unsurlarınca toplu olarak infaz edildiği ve Nisan 2022'de ortaya çıkan görüntüler, hafızalara kazındı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre söz konusu dönemde rejim unsurları Tadamon Mahallesi'nde gruplar halinde getirdiği çok sayıda sivili öldürerek çukurlara gömdü ya da cesetleri yakarak yok etmeye çalıştı.