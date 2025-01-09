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İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas yönetimi devrildi...

Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla Suriye'de yeni bir dönem başladı.

Yıllarca insanlara işkence eden Esad rejimi, çökmesiyle birlikte karanlık yüzünü tüm dünyaya gösterdi.

SALDIRILARIN İZLERİ SÜRÜYOR

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor.

ENKAZLARIN ARASINDA FUTBOL KEYFİ

Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen mahalledeki futbol sahası, çocuklar için yeniden oyun alanı oldu.

AİLELERİ SAHAYI TEMİZLEDİ

Yıllar sonra mahallelerine özgürce giren aileler, çocuklarının futbol oynayabilmeleri için molozlarla kaplı sahayı temizledi.

Moloz yığınları içerisinde futbol oynayan çocuklar, futbolcu olma hayaliyle kumla kaplı sahada ter döküyor.

"EVLERİMİZİ YIKTILAR, ENKAZA ÇEVİRDİLER"

Arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan İbrahim El İbrahim yaptığı açıklamada, "Futbol oynayacağımız başka bir yer yok. Evlerimizi yıktılar, enkaza çevirdiler. Buraları temizleyip futbol oynamaya başladık. En çok sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo" dedi.

"ÜNLÜ BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

Ammar Hazimi ise şunları söyledi: