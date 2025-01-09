Suriye'de 61 yıllık Baas yönetimi devrildi...
Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla Suriye'de yeni bir dönem başladı.
Yıllarca insanlara işkence eden Esad rejimi, çökmesiyle birlikte karanlık yüzünü tüm dünyaya gösterdi.
SALDIRILARIN İZLERİ SÜRÜYOR
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor.
ENKAZLARIN ARASINDA FUTBOL KEYFİ
Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen mahalledeki futbol sahası, çocuklar için yeniden oyun alanı oldu.
AİLELERİ SAHAYI TEMİZLEDİ
Yıllar sonra mahallelerine özgürce giren aileler, çocuklarının futbol oynayabilmeleri için molozlarla kaplı sahayı temizledi.
Moloz yığınları içerisinde futbol oynayan çocuklar, futbolcu olma hayaliyle kumla kaplı sahada ter döküyor.
"EVLERİMİZİ YIKTILAR, ENKAZA ÇEVİRDİLER"
Arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan İbrahim El İbrahim yaptığı açıklamada, "Futbol oynayacağımız başka bir yer yok. Evlerimizi yıktılar, enkaza çevirdiler. Buraları temizleyip futbol oynamaya başladık. En çok sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo" dedi.
"ÜNLÜ BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"
Ammar Hazimi ise şunları söyledi:
Biz burada enkazın dibinde futbol oynuyoruz. Burası bir sahaydı ama binalar yıkılınca sahamız harap oldu. Komşuların yardımıyla sahayı temizleyip futbol oynamaya başladık. En sevdiğim futbolcu Lionel Messi. Meşhur bir futbolcu olmak istiyorum. Önce okula gidiyorum, sonra buraya gelip futbol oynuyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış