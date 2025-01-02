Suriye'de devrik Esad rejimini öven içerikler müfredattan çıkarılıyor

AA & Ensonhaber

Suriye'de yeni döneme geçiş sürüyor.

Geçici hükümetin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yaptı.

Kadri, müfredattan devrik Beşar Esad rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık" dedi.

"DÜZENLEMELER YAPILANA KADAR MEVCUT HALİYLE KALACAK"

Eğitim Bakanı, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık" ifadelerini kullandı.