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AA

Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çökmesiyle ülkede yeni dönem başladı..

Rejimin ardından ele geçirilen en önemli bölge şüphesiz ki Şam'da bulunan Kasyun Dağı oldu..

İç savaşta büyük önem kazanan Kasyun Dağı'nda rejimin yoğun bir konuşlanma yaptığı kışla, AA ekibi tarafından görüntülendi..

ESAD'IN PORTRELERİNE NİŞAN ALARAK EĞİTİM YAPIYORLAR

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni yönetimin denetiminde olan kışlada, tank ve topların sergilendiği talim alanlarında yeni yönetime bağlı güçler baba Hafız Esad ve oğlu Beşşar Esed'in portrelerine nişan alarak atış eğitimi yapıyor.

Kışlanın girişindeki duvarlarda baba Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in "alınlarından kurşunlandığı" fotoğraflar, Basil Esed'in "altın sarısı" yıkılmış heykeli göze çarpıyor.

ESAD AİLESİNİN PORTRELERİNE RESİMLER ÇİZİDLİ

Duvarlara siyasi sloganların yazıldığı ve Esed ailesi üyelerinin resimlerinin çizildiği de görülüyor.

Makineli tüfek, el bombası, roketatar dahil mekanik teçhizatın bakım ve montajlarını duvar resimleriyle anlatan kroki çizimleri, rejim askerlerinin gördüğü saha eğitimlerini gün yüzüne çıkarıyor.

MAYIN TARLALARI, KİMYEVİ MADDELER, KOĞUŞLAR VE KENEVİR AĞAÇLARI..

İlkel taş garajlarda devrik rejime ait askeri araçlar muhafaza edilirken, mühimmat ve müstahkem depoları, tank mermisi kovanları, doldur-boşalt istasyonları, cephanelikler, eğitim alanları devrik rejim askerlerinin devriye noktalarını temsil ediyor.

Varil bombası üretim tesisleri, mayın tarlaları, kimyevi madde tenekeleri, yanmış asker koğuşları, Esed rejiminin sivilleri hedef alan bombalarının kaynak materyallerini gözler önüne seriyor.

Kışlada kenevir ağaçlarının yetiştirildiği bir tarla da bulunuyor.

DEVRİK ESAD REJİMİ AÇISINDAN DAĞIN ÖNEMİ BÜYÜKTÜ

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Beşşar Esed'in 1994'te trafik kazasında hayatını kaybeden ve baba Hafız Esed'in halefi görülen erkek kardeşi Basil Esed'in karargahı olarak da bilinen kışla, "Şam'ın özgürleştirilmesinden sonra yeni yönetim güçlerinin kontrolüne geçen en büyük karargah" olarak biliniyor.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.





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