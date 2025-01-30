Suriye'de Esad rejiminin el koyduğu binlerce araç çürümeye terk edildi

İHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Beşar Esad rejiminin halkına uyguladığı şiddet ve zulüm gözler önüne serildi.

Bir garajı gasp ederek sahibini hapse atan rejim askerleri, el koydukları araçları bu garajda topladı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

El konulan binlerce aracın parçalarını sökerek satan rejim askerleri, parçalanan araçları çürümeye terk etti.

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte hapisten çıkan Suriyeliler, kullanılamayacak durumdaki araçlarına ulaştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 4 bin aracın teslim edildiği garaj, dron ile havadan görüntülendi.

"13 YIL 4 AY SEBEPSİZ YERE HAPİSTE KALDIM"

Araçların toplandığı garajın sahibi Hatim Ahmed El-Gorani şu ifadeleri kullandı:

Bu garaj benimdi. Rejim komutanlarından biri beni suçsuz yere tutukladı. 13 yıl 4 ay sebepsiz yere hapiste kaldım. Bu garaja kendileri el koydu. İnsanların araçlarını alıp buraya getirdiler. Araçların parçalarını söküp satıyorlardı. Terör suçlusu olarak yattım ama mahkemeye hiç çıkmadım. 13 yıl 4 ay boyuna cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıkmak benim için bir hayaldi. Hayalim gerçekleştiği için mutluyum. Benim için gerçekleşmeyecek bir hayaldi. Esad'ın devrilmesiyle birlikte bu hayalim gerçek oldu. Çocuklarımı görmek ve işime geri dönmek çok mutluluk verici. Buradan sorumlu rejim komutanı benim çıkmamam için para ödüyordu. Şimdi ise o komutan yakalandı.

"7 BİN ARAÇ TOPLANMIŞTI"

Garajın güvenliğinden sorumlu olan İyad Muhammed Sabi şöyle devam etti: