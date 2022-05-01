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    Suriye'de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti

    Suriye'de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, genel af ilan ederek dünyaya dağılan Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:10
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    Arap Baharı'nın etkisi ile 2011'de Suriye'deki halk ayaklanması tüm dünyayı etkileyen bir iç savaşa dönüştü.

    Uzun yıllar sonra bugün halen çatışmaların devam ettiği, Suriyelilerin yüzlerce gruba ayrıldığı, şehirlerin yerle bir olduğu ülkede askeri ve siyasi birlik sağlanamıyor.

    11'inci kez af ilan etti

    Tüm yaşananlara rağmen koltuğunu koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise savaş nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmeleri için af çıkarmaya devam ediyor.

    Daha önce 11 kez Suriye halkına yönelik af ilan eden ve halkından geri gelmelerini isteyen Esad, bu çağrılarında başarılı olamamıştı.

    Esad'ın ilan ettiği aflar farklı suçları kapsıyor ve kapsamının geniş olmaması yönünden eleştiriliyordu.

    Suriye de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti #1

    Siyasi suçlar da affedilecek

    Bir önceki af ilenında asker kaçaklarına çağrı yapan Esad dört ay içerisinde askerlik şubelerine teslim olmaları durumunda affedileceklerini duyurmuştu.

    Son ilanın ise kapsamı genişletildi.

    Siyasi suçların da dahil edildiği genel af çağrısının ne kadar işe yarayacağı merak konusu.

    Suriye de Esad, siyasi suçların da dahil olduğu genel af ilan etti #2


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