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    Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette yangın

    Suriye'nin Humus kentinde ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankerinin patlaması sonucu yangın çıktı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 03:52
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    Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette yangın

    Suriye’nin Humus kentinde bulunan ve ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankeri patladı. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

    Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangın sırasında art arda patlama sesleri duyuldu. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

    SABOTAJ ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangının çıktığı şirket, Suriye Gaz Dağıtım Şirketi’nin yanında yer alırken, yetkililer patlamanın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğunu anlamak için soruşturma başlattı.

    Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette yangın #1

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