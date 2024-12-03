Suriye'de harita yeniden şekilleniyor: Muhalifler Hama'ya ilerliyor

Haber Merkezi

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçlerin, Beşar Esad rejimine karşı 28 Kasım'da Halep'te başlattığı saldırılar sürüyor.

Beş gündür devam eden çatışmalarda, önemli bölgeler el değiştirirken Suriye'nin haritası yeniden şekilleniyor.

Halep'in büyük bir kısmında ve İdlib genelinde kontrolü sağlayan silahlı gruplar, son olarak stratejik öneme sahip Tel Rıfat'a ilerledi.

Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolündeydi.

Son gelişmelerle birlikte Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri bölgeyi ele geçirdi ve bu kritik noktada hakimiyet sağladı.

TEL RIFAT'A DÖNÜŞLER BAŞLADI

Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

İlçe merkezinin dün PKK/YPG'den kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar ilçeye dönmeye başladı.

HAMA'YA İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Rejim karşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hakim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti.

Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar, Maardis-Taybetul İmam hattında beklerken, bölgede rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında aralıklarla çatışmalar da yaşanıyor.

Silahlı gruplar, İHama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

Rejim karşıtları, çatışmalarda Esad güçlerinin komuta kademesini de kamikaze dronlarla hedef alıyor.

Esad güçleri ise il merkezine çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etti.

HUMUS'A ASKERİ TAKVİYE

Rejim karşıtı gruplar, diğer bölgelerden gelen takviyelerle M5 karayolu üzerindeki Morik ilçesinde kuvvetlerini topluyor.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerinde hakimiyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tabka ilçesinden askeri teçhizat ve mühimmatlarını rejim kontrolündeki Humus iline sevk etmeye başladı. Bu kapsamda iki zırhlı personel taşıyıcı araç ve iki helikopter Humus'a gönderildi.

PUTİN'DEN ESAD'A KOŞULSUZ DESTEK

Suriye'de Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtlarının çatışmaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki durumu ele aldı.

Açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.

Kremlin, “Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi” açıklamasını yaptı.

Görüşmede ayrıca iki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulundu.

MUHALİF LİDERDEN AÇIKLAMA

Suriyeli muhaliflerden bugün önemli bir açıklama geldi.

Muhalif lider Hadi el-Bahri, “Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” açıklamasını yaptı.

Bahri, yarından itibaren müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Reuters haber ajanısnın bildirdiğine göre YPG ise isyancılarla varılan anlaşma kapsamında Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı.

Reuters'ın muhaliflere ve bölge sakinlerine dayandırdığı bilgiye göre Halep neredeyse tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti.

Şİİ MİLİSLER IRAK'TAN GİRİŞ YAPTI

Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye giriş yaptı ve Suriye ordu güçlerine takviye sağlamak üzere ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı.

Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, Irak'tan onlarca İran yanlısı Iraklı Haşdi Şaabi üyesinin da El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askeri güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, “Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler” dedi.

Öte yandan Kürtlerin öncülüğündeki güçler, muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından Kürtleri Halep'ten tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

KÜRTLER TAHLİYE EDİLİYOR

ABD destekli, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Halep'in bazı bölgelerindeki Kürtleri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri Başkanı Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada “Halkımızın güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize güvenli bir şekilde taşınmalarını kolaylaştırmak için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla aktif bir şekilde koordinasyon halindeyiz” dedi.

Abdi, yaptığı açıklamada “Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hızlı ve ani bir şekilde gelişti ve güçlerimiz birden fazla cepheden gelen yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı” dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde iletişimin kesildiğini açıkladı.

HAVA SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Esad güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları sürerken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların dördüncü gününde en az 311 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bunların 183'ünün HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ünün asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'inin de sivillerden oluştuğu belirtilmişti.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu kurtarma servisi Beyaz Baretliler ise bugün yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve Rusya'nın dün İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün düzenlenen hava saldırılarında ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre "Suriye ve Rus hava kuvvetleri Halep'in doğu kırsalında muhaliflerin elindeki mevzileri vurarak onlarca isyancıyı öldürdü ve yaraladı."

IRAK ZIRHLI BİRLİKLER GÖNDERDİ

Irak ordusu, Suriye ilesınır kapısı El-Kaim'den, Ürdün'e kadar olan alanın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye zırhlı birlikler yolladı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu adımın, Musul'un batısındaki kuzey kesimin zırhlı birliklerle güçlendirilmesinin ardından atıldığı belirtildi.

ABD, FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN ORTAK ÇAĞRI

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, devam eden çatışmalara ilişkin bugün ortak bir açıklama yaptı.

Suriye'de "gerilimi azaltma" çağrısında bulunan ülkeler, sivillerin ve altyapının korunmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Suriye'de barış sürecini onaylayan 2015 tarihli Birleşmiş Milletler kararına atıfta bulunulan açıklamada şöyle denildi:

“Mevcut tırmanış, çatışmaya BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir.”

ESAD'DAN SERT AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmalar devam ederken bir açıklama yaptı.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dün yayınlanan paylaşımda, Esad'ın Abhazya'nın geçici başbakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı ifadelere yer verildi.

Açıklamada Esad'ın, "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

RUS BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İdlib'in tamamında kontrolü sağlayan muhalif grupların Hama'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Suriye ordusu, çatışmalar devam ederken, karşı saldırıya hazrılanmak için geri çekildiğini açıklamıştı.

Silahlı grupların Halep'e girmesinin ardından Rus jetleri Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya başladı.

Esad'a bağlı Suriye ordusu, silahlı muhaliflerin, son günlerde ele geçirdiği birkaç kasabayı geri aldığını bildirdi.

HAVALİMANLARINDA SMO KONTROLÜ

Çatışmalara dahil olan Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve Mınnığ Havalimanı'nı ele geçirdi.

Başkent Şam'da ise Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı iddia edidi ancak taraflardan bu iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.