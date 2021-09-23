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    Suriye’de İsrail'e ait İHA düştü

    Rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarında düşen İHA’nın teknik arıza yaptığı belirtildi.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 08:01
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    Suriye’de İsrail'e ait İHA düştü

    İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.

    Yapılan açıklamada, İHA’nın rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü aktarıldı.

    TEKNİK ARIZA YAPTI

    İHA'nın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü öğrenildi.

    İsrail ordusu, yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını da açıkladı.

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