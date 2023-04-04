Suriye'de mayın ve misket bombaları, binlerce can aldı Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkedeki iç savaşta çatışan gruplarca döşenen antipersonel mayınlar ile misket bombası kalıntılarının en az 3 bin 353 sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı. Can kayıplarının en çok yaşandığı il Halep oldu.

AA

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yine iç savaş yüzünden milyonlarca Suriyeli de yerinden yurdundan oldu.

Ülkede sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı, çatışan gruplarca döşenen antipersonel mayınlar ile misket bombası kalıntılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı.

Mayın patlamalarından kaynaklı ölümler

Buna göre, Mart 2011'den bu yana mayın patlamaları sonucu 765'i çocuk, 304'ü kadın olmak üzere en az 2 bin 971 sivil hayatını kaybetti.

Ölenler arasında 8 sağlık çalışanı, 7 sivil savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü ve 9 medya çalışanı yer aldı.

İç savaşta Suriye'nin çeşitli illerine çok sayıda antipersonel mayın türlerinin döşendiği kaydedildi.

Misket bombası yüzlerce can aldı

Misket bombası kalıntılarının da mayınlara dönüştüğüne vurgu yapıldı.

Esad rejimi güçleri ve Rusya tarafından gerçekleştirilen misket bombalarının kalıntılarının patlaması sonucu ise 31'i kadın, 124'ü çocuk en az 382 sivil yaşamını yitirdi.

Böylece siviller için büyük bir tehdit oluşturan mayın ve misket bombası patlamalarında şimdiye dek en az 3 bin 353 sivil can verdi.

En çok can kaybı Halep'te oldu

Antipersonel mayınları yüzünden can kayıplarının en çok yaşandığı il Halep oldu.

Söz konusu sürede Halep'te 759, Rakka'da 646, Deyrizor'da 499, Hama'da 287, Dera'da 266, İdlib'de 172, Haseke'de 144, Humus'ta 110, Şam 70, Süveyda'da 12, Kuneytra'da 4 ve Lazkiye’de ise 2 sivil mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.