Suriye'de Maysaa Sabrine, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı

Haber Merkezi
Suriye'de yeni döneme geçiş sürüyor.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimdeki görev dağılımı büyük ölçüde tamamlandı.
Geçici hükümet, devlet kurumlarını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.
MERKEZ BANKASI'NA KADIN BAŞKAN
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Maysaa Sabrine, Merkez Bankası'na başkan olarak atandı.
Sabrine, bu göreve atanan ilk kadın oldu.
Maysaa Sabrine, Beşşar Esed tarafından atanan Muhammed İssam Hazime'nin yerini aldı.
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