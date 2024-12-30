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Suriye'de Maysaa Sabrine, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı

Suriye'de Maysaa Sabrine, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı Suriye'nin yeni yönetimi, önceden Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı olarak çalışmış Maysaa Sabrine'yi Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Sabrine, bu göreve atanan ilk kadın oldu.