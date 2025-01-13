Suriye'de pasaport işlemleri yeniden başladı

AA

Tarihi Suriye devrimi tüm dünyanın gündeminde.

Yeniden yapılanan ülkede çalışmalar yakından takip ediliyor.

Baas rejiminin düştüğü gün ülkenin pasaport işlemlerini yürüttüğü merkezde büyük bir yangın çıkmış ve bu işlemler tamamen durdurulmuştu.

YENİDEN BAŞLADI

Suriye'de geçici hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak açılan Göç ve Pasaport Dairesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Göç ve Pasaport Dairesi yeniden hizmete açıldı.

Pasaport işlemleri yeniden başlarken, basım sürecindeki pasaportlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.