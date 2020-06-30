Suriye'de PKK'nın Süryanilere baskıları artıyor

Dünya Süryaniler Konseyi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu 'bağımsız bir Kürt bölgesine' dönüştürme planını sürdürdüğünü ve bölgedeki azınlıklara baskı uyguladığını açıkladı.

Dünya Süryaniler Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkını zorla "Kürtleştirme" çabası içinde olduğu ve örgütün "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle bölgede yaşayan azınlıklara baskı uyguladığı kaydedildi.

SÜRYANİ ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRMELERİNİ ENGELLEDİLER

Açıklamada, Hristiyan Süryani ve diğer azınlık gruplarına mensup öğrencilerin, üniversitelerde eğitim görmek için 21 Haziran'da başlayan sınavlara terör örgütü YPG/PKK'nın tehditleri ve engellemeleri sebebiyle giremedikleri aktarılırken, terör örgütünün Süryani gençlerin geleceklerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Örgütün sözde özerk yönetiminin, 9 Haziran'da birçok öğrencinin final sınavlarına girmesini yasaklayan bir kararname yayınladığı kaydedilen açıklamada, bazı öğrencilerin ifadelerine de yer verildi.

"KURUMLARI ELE GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Sınava giremeyen 18 yaşındaki WCA üyesi Hanna, örgütün öğrencileri kontrol altında tuttukları kurumlara kaydolmaya zorladıklarını, böylece tüm eğitim kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"YA BEYİN YIKAYACAKLAR YA DA BİZİ KOVACAKLAR"

Kamışlı'ya sınavlarını vermek için kaçan bir başka WCA üyesi Meryem ise "Tek amaçları, buralara Kürt olduğu görüntüsü vermek için bizi buradan kovmak, mülklerimiz ve topraklarımızı ele geçirmek. Burada kaldığımız sürece, özgürlüklerimizi sınırlamaya çalışacaklar. Bizi kendi öğretim materyalleri ve öğretmenleri ile beyin yıkama programlarına tabi tutacaklar." ifadelerini kullandı.

"ANAVATANIMIZDA PARALI ASKERLERİN GÖLGESİNDEYİZ"

Açıklamada ayrıca WCA üyesi 18 yaşındaki Gabriella'nın, örgütün dayatmalarıyla ilgili, "Hayatlarımızı cehenneme çevirmenin yeni yollarını bu kadar sık bulmalarını anlatacak söz bulamıyorum. Kendi anavatanımızdaki yabancı paralı askerlerce işletilen bir açık hava hapishanesine kapatılmış ve işkence edilmiş hissediyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

YPG/PKK'ya mali ve politik destek veren devletler olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün savunmasız sivillere karşı işlediği utanç verici suçlar kınandı.