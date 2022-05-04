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    Suriye'de serbest bırakılan mahkumların görüntüleri dikkat çekti

    Suriye'de Esad rejimi, Şam'da bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki bazı tutukluları serbest bıraktı. Serbest kalan mahkumların bazılarının akıl sağlığını kaybettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 16:32
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    Suriye'de serbest bırakılan mahkumların görüntüleri dikkat çekti

    2011'de Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerden biri olan Suriye'de halk ayaklanmış, sonuçları tüm dünyayı etkileyecek bir iç savaş meydana gelmişti.

    Ağır sonuçları olan iç savaşın ardından koltuğunu koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz gün 11. kez genel af çıkarttı.

    Akıl sağlıklarını kaybettiler

    Çıkartılan affın ardından Şam'da bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki bazı tutuklular serbest bırakıldı.

    Yıllarca ve serbest bırakılan tutuklulardan bazılarının akıl sağlığını ve hafızasını kaybettiği tespit edildi.

    Aileler büyük sevinç yaşadı

    Öte yandan aileler hapishane önünde yakınlarına kavuşmak için kalabalık oluşturdu.

    Yakınlarına kavuşan aileler büyük sevinç yaşadı.

    Suriye de serbest bırakılan mahkumların görüntüleri dikkat çekti #1

    Suriye de serbest bırakılan mahkumların görüntüleri dikkat çekti #2

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