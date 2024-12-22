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AA

Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çökmesiyle ülkede yeni dönem başlarken, muhaliflerin ilerleyişi karşısında terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor.

Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile adeta terör üssü haline gelen bölgeleri tek tek kurtarıyor..

Tel Rıfat, Münbiç ve son olarak Deyrizor, terörden temizlendi..

Bu kapsamda rejim güçlerinin terk ettiği Deyrizor'da kutlamalar devam ederken, teröristlerden geriye kalanlar da ortaya çıkıyor..

Bunlarda biri de rejim güçlerinden kalma askeri teçhizatların bulunduğu Deyrizor Askeri Havaalanı oldu.

GİRİŞTE ESAD'IN FOTOĞRAFININ OLDUĞU ANIT YER ALIYOR

Görüntülenen Havaalanı'nın girişinde devrik lider Beşşar Esed'in fotoğrafının olduğu anıt yer alıyor.

HASARLI TANK, HELİKOPTER VE UÇAKLAR

Havaalanında bazıları hasar alan tank, helikopter ve askeri uçaklar ile uçaklarda kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

OFİSLERDE RESMİ EVRAKLAR DAĞINIK ŞEKİLDE BIRAKILMIŞ

Rejim askerlerinin gözetim kulesi olarak kullandığı düşünülen yapının da yer aldığı havaalanındaki ofislerde çeşitli resmi evrakların dağınık şekilde bırakıldığı görülüyor.

PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEYDİ

Deyrizor Askeri Havaalanı, devrik rejim güçlerinin ardından PKK/YPG terör örgütünün eline geçmişti.

Daha sonra terör örgütünün temizlenmesiyle rejimi deviren grupların idaresine geçen havaalanı, İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı.

ENERJİ KAYNAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Öte yandan bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYORLARDI

Ülkede petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyor.

Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.