Suriye'deki ABD üslerine saldırı Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya saldırı düzenlendi.

AA & Ensonhaber

Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusuna ait üsler yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

ABD'den açıklama gelmedi

Saldırıda herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.