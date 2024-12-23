Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belirlendi

Suriye'de yeni döneme geçiş sürüyor.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimden kaynaklar, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.
İHTİYACA GÖRE YENİ BAKANLIKLAR KURULABİLİR
Ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.
Mevcut görev dağılımı şöyle:
Yönetimin lideri Ahmed eş-Şera
Başbakan Muhammed el-Beşir
Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani
İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman
Adalet Bakanı Şadi el-Veysi
Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer
Sağlık Bakanı Mahir Şara
Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed
Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri
Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim
Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin
Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz
Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs
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