Suriye'deki yeni yönetimde bakanlık görevleri büyük ölçüde belirlendi

Suriye'de yeni döneme geçiş sürüyor.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimden kaynaklar, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

İHTİYACA GÖRE YENİ BAKANLIKLAR KURULABİLİR

Ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

Yönetimin lideri Ahmed eş-Şera

Başbakan Muhammed el-Beşir

Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani​​​​​​​

İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman

Adalet Bakanı Şadi el-Veysi

Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer

Sağlık Bakanı Mahir Şara

Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed

Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri

Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim

Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin

Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz

Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs