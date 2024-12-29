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Haber Merkezi

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda muhaliflerin uzun süren sessizlik sonrası harekete geçerek Şam'ı da kontrol altına alması sonrası 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

13 yıldır süren iç savaş sonrası Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Esad da Rusya'ya sığındı.

Tüm bu gelişmeler sonrası Suriye'de yeni bir döneme girilirken Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şera ülkedeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Al Arabiya'ya konuşan Ahmed Şera açıklamalarında geçici hükümetin hedeflerine ve uzun vadede Suriye'nin geleceğine değindi.

"SURİYE'DE BÖLÜNME OLMAYACAK"

Muhaliflerin Suriye'nin büyük bir bölümünü kontrol altına almasına karşın kuzey doğu Suriye'deki PKK/YPG varlığı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Şera ülkenin bölünmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Suriye toprak bütünlüğünü koruyacaklarını söyleyen Şera "Suriye'yi devlet mantığıyla yöneteceğiz, bölünme veya federalizm olmayacak." dedi.

KÜRT SİLAHLI GRUPLAR SURİYE ORDUSUNA KATILACAK

Suriye'de Kürtlerin ve PKK'nın varlığına dikkat çeken Şera, Suriye'nin PKK saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Ahmed Şera, devamında "Suriye Savunma Bakanlığı, Kürt güçlerini kendi saflarına katacak. Kürtler Suriye nüfusunun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN TÜRKİYE'YE SALDIRILARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

PKK'nın terör faaliyetlerine ülke sınırları içinde izin verilmeyeceğini de sözlerine ekleyen Şera, "Suriye'nin, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

HAYAT TAHİRİR EL-ŞAM FESHEDİLECEK

2017 yılında muhalifler tarafından kurulan Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) Esad rejimini devirerek yeni yönetimlerini ilan etti.

Ulusal Diyalog Konferansı'nda Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) feshedildiğini duyuracağını bildiren Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şera, devamında şu ifadelerde bulundu:

Ulusal Diyalog Konferansı Suriye toplumunun tüm bileşenlerini kapsayacaktır.



Suriye'de vatandaşların önemli hizmet iyileştirmelerine tanık olabilmesi için bir yıla ihtiyaç var.

SİVİL KAYIP VURGUSU

Suriye'nin Esad rejiminden kurtulması sürecinde sivil kayıpların yaşanmaması için çaba harcadıklarını ifade eden Şera, şöyle dedi: