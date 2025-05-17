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Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracaklarını açıklamıştı.

Trump, kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte aldığını belirtmişti.

ŞAM SEMALARINDA ANLAMLI MESAJ: TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Suriye'nin başkenti Şam'daki Kasyun Dağı'na, Türkiye'nin ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik desteğine teşekkür amacıyla "Teşekkürler Türkiye" mesajı yansıtıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara, Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasını izlerken birlikte çay içmişti.

KASYUN DAĞI PEYGAMBERLERE VE SALİH KİMSELERE ATFEDİLİYOR

Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.