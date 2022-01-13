Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse çarptırıldı

İşkenceci olarak bilinen Enver Raslan, Suriye'de devlet eliyle işlenen dünyadaki ilk suçu gerçekleştirerek, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten müebbet hapis cezası aldı.

Almanya'da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.

DEVLET ELİYLE İŞLENEN SUÇLARDA DÜNYADA İLK

Mahkemenin 58 yaşındaki Raslan ile ilgili kararı, "Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıyor.

80'DEN FAZLA TANIK DİNLENDİ

Federal Başsavcılığın "İnsanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendirdiği davada, 80'den fazla tanık ve işkence mağdurları dinlendi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞKENCE İDDİASI

Raslan, insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz, 58 cinayet ile 2011 ve 2012'de Suriye iç savaşı esnasında Şam'daki bir hapishanede sorgulama yaparken, 4 binden fazla kişiye işkence yapmakla suçlanıyordu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin’de yakalanan Raslan, görülen davada 27 cinayetin yanı sıra tecavüz ve işkence gibi diğer suçlardan ceza aldı. 23 Nisan 2020'de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

RASLAN'A YARDIM EDEN BİR KİŞİ 4,5 HAPSE ÇARPTIRILDI

Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.