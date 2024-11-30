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Haber Merkezi

Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor..

Muhalif güçlerin, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyon sürüyor...

Halep ve İdlib'te kontrol sağlayan silahlı muhalif grup, son olarak Hama'ya da girdi..

Muhaliflerin ilerleyişi sürerken, başkent Şam'da ise sokaklarda görülen askerler dikkat çekti.

ESAD'A DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Esad'a darbe girişimi yapıldığı iddia edilirken, Şam'dan gelen görüntülerde, genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü.

DEVLET TELEVİZYONUNUN YAYINI KESİLDİ

Suriye Devlet Televizyonu’nun yayını kesildiği belirtilirken, Esad’ın Rusya’ya giderken ailesini de kaçırdığı iddialar arasında yer alıyor..

Vatandaşların ise Şam'ı terk etmeye başladığı aktarıldı..