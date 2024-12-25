AA

Suriye’de 61 yıldır süren Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesinin iktidarı devrildi.

ŞAM'DA NOEL ETKİNLİKLERİ

Ülkede normalleşme adımları hız kazanırken, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel, başkent Şam’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bayram havasında geçen kutlamalar, savaşın izlerini silmeye çalışan halk için umut oldu.

Şam'ın Eski Şehir bölgesindeki Rum Melkit Katolik Kilisesi'nde de akşam saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Kilisenin girişinde cemaatten gelenlere hediyeler takdim edildi.

Kilisenin korosu, ilahiler okuyarak avluda dolaştı. Kiliseye bağlı izciler, ayinin başlangıcını duyurmak için kilisenin çanını çaldı.

"ŞİMDİ İSA MESİH'İN DOĞUMUNU KUTLADIĞIMIZ GİBİ, YENİ SURİYE'NİN DOĞUMU DA OLSUN"

Rum Melkit Katolik Patriki Yusuf Absi, Noel ayini için minberde yerini aldı. Patrik Absi, vaazında Suriye'de yeniden "barış, birlik, birlikte yaşama ve diyaloğun tesisi" için dua ederek, bunun gerçekleşmesinin bir arada çalışmakla kolaylaşacağını vurguladı.

Kilise izcilerinden Ceval Ebu Ciraf (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Noel'i kutladıklarını belirterek, "Şimdi İsa Mesih'in doğumunu kutladığımız gibi yeni Suriye'nin doğumu olur. Bu rejimin on yılların ardından sonlanması yeni bir doğum, yeni bir hayat olur. Yeniden güvenlik ve istikrar olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZİMLE ÇOK DÜZGÜN İLETİŞİM KURDULAR"

Noel'in kendileri için yeni bir ümit, yeni bir hayatın başlangıcı anlamına geldiğini aktaran Ciraf, Suriye'deki yeni yönetimin şu ana kadar halka ve Hristiyan cemaatine muamelesine ilişkin şunları söyledi:

"Bizimle çok düzgün iletişim kurdular. Güvenlik unsurlarıyla yakında bir bölgede karşılaştım. Arabada gidiyorlardı, yolumdan geçtiler. Sonra arabadan inip 'Kusura bakma, sizi görmedik' diye özür dilediler. Bu durum bizi sevindirdi. Umarız ki bu yeni Suriye'de de böyle olur çünkü Suriye, sevinci hak ediyor."

"YENİ YÖNETİMİN SURİYE'Yİ GEÇMİŞTEN ÇOK DAHA İYİ BİR YERE TAŞIMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Suriye'deki yeni geçici yönetim dahil herkesi Hristiyan cemaati ve kiliselerine davet eden Ciraf şöyle söyledi:

"Dünyadan yeniden buraya gelmelerini, yeni Suriye'yi görmelerini, yeni yönetimi görmelerini istiyoruz. Umarız ki yeni yönetim, Suriye'deki tüm unsurları kapsayan bir anayasa hazırlar, güvenlik ve istikrarı sağlar. Beklentimiz bu. Yeni yönetimin Suriye'yi geçmişten çok daha iyi bir yere taşımasını temenni ediyorum."

"HEPSİNİ AFFEDELİM, ÇOK GENCİMİZİ, İNSANIMIZI KAYBETTİK"

Noel ayininden çıkan Affaf Akke (58), Noel'in "aydınlık, umut, yeni hayatın başlangıcı, barışın doğuşu ve samimiyet" anlamına geldiğini ifade ederek, "Umarız ki geçmişte yaşananlar geçmişte kalır. Hepsini affedelim, çok gencimizi, insanımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. İntikam istemiyoruz. Hep bir arada barış içinde yaşayalım." dedi.

Suriye'deki herkesi kiliselerine davet ettiklerini dile getiren Akke, "yeni Suriye'yi birlikte inşa etmek istediklerini" söyledi.

Suriye halkının "elektrik, su, muhabbet dahil her şeyin eksikliğini çektiğini ve çok yorulduğunu" vurgulayan Akke, "Muhabbet ve barış için dua ediyoruz. Mutluluk için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ayinin bitmesine yakın Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik güçlerinden bir grup gelip kiliseyi ziyaret etti.