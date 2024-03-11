Suriye'nin kuzeyinde ilk sahur: Farklı şeyler yemek isterdik ama imkanımız kısıtlı İlk sahura kalkan Suriyeliler, "13 yıldır Ramazan'ı evimizden uzakta geçiriyoruz" dedi. Zeytinyağı ve zeytin yediklerini söyleyenler, "Daha farklı şeyler yemek isterdik ama imkanımız kısıtlı" diye konuştu.

AA

Suriye'nin kuzeyinde Ramazan'ın ilk sahuru yapıldı.

İdlib'in yanı sıra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayanlar, 11 ayın sultanını karşıladı.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi Ramazan'ın ilk sahurunu çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde Ramazan

Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde, Esad rejimi saldırılarından kaçan Muhammet Menfi'nin, eşi ve dört çocuğuyla kaldığı çadırdaki sahur sofrası görüntülendi.

Ramazan'ın ilk sahurunu zeytin, zeytinyağı ve çay ile yapan Menfi ailesi, duaların ardından Ramazan'ın ilk orucuna niyetlendi.

"Dört çocuğumla çadırda yaşıyoruz"

Muhammet Menfi, sahur sonrası şöyle dedi:

13 yıl oldu, Ramazan'ı evimizden uzakta geçiriyorum. Dört çocuğumla çadırda yaşıyoruz.



Her Ramazan diğerinden zorlu oluyor. Pahalılık, masrafların artması bizi çok zorluyor.

"Daha farklı şeyler yemek isterdik"

Eve ekmek almakta zorlandığını söyleyen Menfi, topladığı naylon ve kartonları yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı.

Menfi, "İlk sahurumu zeytinyağı ve zeytin ile yapıyorum, daha farklı şeyler yemek isterdik ama imkanımız kısıtlı. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"Annemi, babamı ve kardeşlerimi özledim"

Esed rejimi saldırılarında kaybettiklerini hatırlayan Menfi, "Annemi, babamı ve kardeşlerimi özledim, onlarla aynı sofrada sahur yapabilmeyi çok isterdim." diyerek Ramazan'ın ilk orucuna niyetlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)