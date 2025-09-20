Sürücüler dikkat! O ülkede harekete geçildi: Arabada sigara içmek yasaklanıyor

Almanya’da uzun süredir kamuoyunu meşgul eden sigara yasağı tartışmalarına bir yenisi eklendi. Özellikle çocukların ve hamilelerin pasif içicilikten korunması amacıyla yeni bir yasal düzenleme gündeme taşındı.

Araç içinde sigara içilmesinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu konuda alınacak her önlemin gelecek nesillerin sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini vurguluyor.

Federal düzeyde ikinci yasama organı olan Bundesrat (Eyaletler Meclisi), yasa değişikliğini resmi gündemine aldı. Eğer düzenleme hayata geçerse, çocuk ya da hamile yolcu bulunan araçlarda sigara içmek tamamen yasaklanacak.

2 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Hollanda merkezli Sonhaber.Eu’nun aktardığına göre, 2019 ve 2023 yıllarında benzer yasa girişimleri gündeme gelmiş ancak sonuçsuz kalmıştı.

O dönem düzenlemeye destek veren eski Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasağın pasif içiciliğe karşı önemli bir adım olduğunu savunmuş, fakat özgürlük kısıtlaması yönündeki eleştiriler nedeniyle tasarı kabul edilmemişti.

Şimdi ise Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletleri, Federal Pasif Sigara İçmeyi Önleme Yasası’nda değişiklik yapılması için önerge sunarak konuyu tekrar gündeme taşıdı.