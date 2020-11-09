Şuşa'nın Azerbaycan için önemi

Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa, Azerbaycanlılar için sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.

Azerbaycan'ın yıllar sonra kurtardığı Şuşa'nın stratejik konumu dikkat çekiyor.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafyası hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için önem taşıyor.

"AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN BEŞİĞİ"

Kent, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri dolayısıyla Karabağ'ın sembol şehri kabul ediliyor.

Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleriyle de "Azerbaycan müziğinin beşiği" olarak nitelendiriliyor.

ŞUŞA'NIN ÖNEMLİ YAZAR VE DÜŞÜNÜRLERİ

Cabbar Karyağdıoğlu, Kurban Pirimov, Bülbül, Seyit Şuşinski, Han Şuşinski, Üzeyir Hacıbeyov, Reşit Behbudov, Niyazi, Fikret Emirov gibi ünlü Azerbaycanlı müzisyenler, Şuşa'da doğdu ve bu kentte ilham aldı.

Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden Hurşudbanu Natavan, Kasım Bey Zakir, Süleyman Sani Ahundov, Abdurrahim Hakverdiyev, Necef Bey Vezirov gibi yazar ve düşünürler, Şuşa ile bütünleşmiş durumda.

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KENTTE 17 CAMİ VAR

Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu da Şuşa'da dünyaya geldi.

Şuşa'da 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen 17 cami bulunuyor.