Suudi Arabistan: Bağımsız Filistin devleti olmadan İsrail'le diplomatik bağ kurmayız Riyad yönetimi, Tel Aviv ile normalleşme şartlarını açıkladı. Filistin devletinin tanınması ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesi istendi.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan, İsrail ile diplomatik ilişkileri hayata geçirmesini Filistin devletinin kurulmasına bağladı.

Riyad yönetimi, geçtiğimiz yıl ekim ayında İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları nedeniyle Tel Aviv ile normalleşme adımlarını dondurdu.

Son açıklamada, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişkilerin kurulmayacağı belirtildi.

İsrail ile diplomatik ilişki kurma şartlarını açıkladılar

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti tanınmadığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı sona ermediği sürece İsrail ile diplomatik ilişki olmayacaktır.

Riyad'dan Tel Aviv'e mesaj

Bakanlık ayrıca, normalleşmenin tüm İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine bağlı olduğunu da söyledi.

Blinken: Muazzam faydalar sağlayacak

Açıklama, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'in normalleşme görüşmelerine devam etmeye "istekli" olduğuna dair "olumlu geri bildirim" aldığını söylemesinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmenin "İsrail'in bölgeye daha fazla entegrasyonuyla ilgilenen herkes için muazzam faydalar sağlayacağını" söylemişti.

"Filistin devletinin tanınmasını hızlandırın"

Suudi Arabistan ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyelerine "Filistin devletinin tanınmasını hızlandırma" çağrısında bulundu.