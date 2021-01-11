Suudi Arabistan beyaza büründü

Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da, hava sıcaklıkları düşmeye başladı.

Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

"100 YILDIR İLK KEZ YAĞDI"

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu.” denildi.

Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını söyledi.

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