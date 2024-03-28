Suudi Arabistan, BM Kadının Statüsü Komisyonu’nda başkan oldu Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Suudi Arabistan’ın BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında oy birliği ile başkan seçildiğini duyurdu.

DHA

Suudi Arabistan son dönemde attığı yenilik adımlarıyla dikkat çekiyor.

Bu süreçte özellikle kadınlara verilen haklar ve bazı yasakların kaldırılması dünya kamuoyunda da gündem oluyor.

Suudi Arabistan, bu kapsamda uluslararası platformlarda da yer almaya başladı.

Birleşmiş Milletler’in cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleyen organı Kadının Statüsü Komisyonu (CSW), dün 68’inci yıllık toplantısını tamamladı.

Suudi Arabistan başkan seçildi

Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, dün yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu CSW, oybirliğiyle Suudi Arabistan'ı 2025'teki altmış dokuzuncu oturuma başkanlık etmek üzere atadı.” duyurusunu yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)