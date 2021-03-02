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    Suudi Arabistan hacca koronavirüs aşısı şartı koydu

    Suudi Arabistan hacca koronavirüs aşısı şartı koydu

    Suudi Arabistan, bu yıl hac vazifesinin yerine getirilebilmesi için koronavirüs aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 02.03.2021 - 02:58
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    Suudi Arabistan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında hacca katılma şartı getirildi.

    AŞI OLMAK ŞART

    Ukaz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere koronavirüs aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

    Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

    KORONAVİRÜS KOMİSYONU KURULACAK

    Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir koronavirüs komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

    Suudi Arabistan hacca koronavirüs aşısı şartı koydu #1

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