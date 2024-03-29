Suudi Arabistan, ilk kez Miss Universe 2024'e katılacak: Rumy Alqahtani, ülkesini temsil edecek 27 yaşındaki Riyad doğumlu model Rumy, yarışmada Suudi Arabistan adına sahneye çıkacak.

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Suudi Arabistan, yarışma tarihinde ilk kez Miss Universe 2024'e katılacak.

27 yaşındaki Riyad doğumlu model ve içerik üreticisi Rumy Alqahtani, kainat güzelliği yarışmasında ülkesini temsil edecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alqahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum." dedi.

Suudi Arabistan'dan bir ilk

Suudi yarışmacı, "Suudi Arabistan Krallığı'nın bu yarışmaya ilk katılımı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bu yılki yarışmaya Meksika ev sahipliği yapacak. İran da ilk kez sahneye çıkacak.

Daha önce katıldığı yarışmalar

Alqahtani, Miss Suudi Arabistan unvanının yanı sıra Miss Middle East (Suudi Arabistan), Miss Arap Dünya Barışı 2021 ve Miss Woman (Suudi Arabistan) ünvanlarına da sahip.

Daha önce Suudi Arabistan'ı Malezya'daki Miss Asia, Miss Arab Peace ve Miss Europe gibi birçok uluslararası yarışmada temsil etmişti.

İngilizce ve Fransızca biliyor

Diş hekimliği alanında lisans derecesine sahip olan Alqahtani, ana dili Arapçanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca biliyor.

Veliaht Prens'in dikkat çeken reformları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesine sosyal ve ekonomik reformlar getirmeyi amaçlayan çeşitli değişikliklere imza atmasıyla biliniyor.

Kadınların araba kullanmasına, halka açık spor etkinliklerine ve konserlere katılmasına ve ayrıca bir erkek vasinin onayı olmadan pasaport almasına izin veriliyor.

Körfez'de tarihe geçen isim

Independent'ın aktardığına göre, geçen yıl Miss Universe yarışmasında Bahreyn'i temsil eden Lujane Yacoub, Körfez bölgesinden bunu yapan ilk kadın olarak kayıtlara geçmişti.