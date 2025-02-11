Suudi Arabistan, İsrail'in aşırılık yanlısı açıklamalarını reddetti

AA

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığında yapılan kabine toplantısında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Filistin meselesinin Suudi Arabistan için merkezi öneme sahip olduğuna işaret edilen toplantıda kardeş Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili İsrail tarafından yapılan aşırılık yanlısı açıklamalar kategorik olarak reddedildi.

İki devletli çözüm yoluyla barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmesi dışında kalıcı barışın sağlanamayacağına vurgu yapıldı.

NETANYAHU HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler" ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki gösterilmişti.