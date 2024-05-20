Suudi Arabistan Kralı Selman: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e taziye mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında beraberindekilerle birlikte hayatını kaybetti.

Kral Selman, mesajında "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" vurgusu yaptı.

'Kardeş İran halkı' vurgusu yaptı

İran halkını "kardeş" olarak tanımlayan Selman, Tahran yönetimine de başsağlığı dileklerini iletti. Suudi Kral, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Size ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına en derin ve en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.



Yüce Allah'tan onları engin rahmet ve mağfiretiyle kaplamasını ve onlara huzur bahşetmesini diliyoruz.