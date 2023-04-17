Suudi Arabistan Kralı Selman, İran'a davet edildi Tahran'dan yapılan açıklamada, Selman bin Abdülaziz'e resmi ziyaret daveti iletildiği belirtildi.

AA

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Tahran'dan davet aldı.

Gelişme, iki ülke arasında Çin arabuluculuğunda yeniden kurulan bağların ardından geldi.

Suudi Kral'a İran daveti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Selman bin Abdülaziz'i resmi olarak ülkeye davet ettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin başladığını, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların faaliyete geçirilmesi sürecinde olduklarını belirtti.

Büyükelçilikler iki ay içinde yeniden açılacak

İranlı Sözcü, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ülkesine davet ettiğini hatırlatarak İran’ın da aynı daveti resmi olarak Kral Selman'a yaptığını kaydetti.

Tahran-Riyad anlaşmasına dikkati çeken Kenani, İran'ın kendisi ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkiler kurmak isteyen tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kenani, iki ülke büyükelçiliklerinin anlaşma tarihi itibarıyla iki ay içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü aktardı.

İran-Suudi Arabistan normalleşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Karşılıklı ziyaretler yapıldı

Bu kapsamda, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

İki ülke heyetleri, gerekli çalışmaları yapmak, diplomatik misyonları faaliyete geçirmek için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti.