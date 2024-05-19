Suudi Arabistan Kralı Selman tedavi altına alındı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri nedeniyle Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı. Selman’a bir takım testler yapılacağı belirtildi.

İHA

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri doktorları alarma geçirdi

Ayrıca Selman'ın burada bir takım testlerden geçeceği de bildirildi.

Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman, geçtiğimiz yıl da bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

4 yıl önce operasyon geçirdi

Suudi Kral ayrıca, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Selman, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, tarihler 2015'i gösterdiğinde tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

Oğlunu önce bakan ardından da veliaht prens ilan etti

Kral Abdulaziz'in yerine yine aynı yıl Selman bin Abdulaziz El Suud bu göreve getirildi.

Şu an 88 yaşında olan Kral Selman 2015'te tahta çıkmasının ardından oğlu 38 yaşındaki Muhammed bin Selman'ı önce savunma bakanı olarak atadı.

Ardından da Muhammed bin Selman 2017'de veliaht prens ilan edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)