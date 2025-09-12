Suudi Arabistan, Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehdit içerikli açıklamalarını kınadı

İsrail'in vurdumduymaz tavrına komşu ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

"SIĞINACAK YERİNİZ YOK"

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu 11 Eylül'de de Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yinelemişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Katar'a yönelik saldırgan tehditlerinin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda Katar'a tam destek vurgusu yapıldı.

Uluslararası toplumun, İsrailli yetkililerin saldırgan açıklama ve uygulamaları, uluslararası hukuk ve normlara yönelik ciddi ihlalleri ve bölgedeki yıkıcı politikalarına son vermek için etkili önlemler alması gerektiği kaydedildi.