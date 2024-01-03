Suudi Arabistan resmen BRICS'e katıldı İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS ülkeler topluluğuna resmen katıldığını açıkladı.

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk BRICS genişliyor.

Suudi Arabistan da BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal, 2023'te düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve uygun kararı alacağını söylemişti. BRICS grubunun ekonomik iş birliğini güçlendirmek için faydalı ve önemli bir kanal olduğunu belirtmişti.

Çin'in nüfuzu artıyor

BRICS; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek ağustos ayında üyelik davetinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın katılımı ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in ülke içindeki nüfuzunun arttığı bir döneme denk geliyor.

İran da önceki gün BRICS'e katıldığını duyurmuştu.

BRICS nasıl oluştu?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.

2001 yılında yatırım bankası Goldman Sachs!ta çalışan Jim O'Neill isimli bir ekonomist, birliğe ismini veren 'BRIC' kısaltmasını Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in İngilizcelerinin baş harflerinden üretti.

Bunlar o dönemde yüzölçümü olarak büyük, orta gelir düzeyinde olan ama hızlı büyüyen ekonomilerdi.

O'Neill, bu ülkelerin 2050'ye kadar dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağını öngördü.

2006 yılında dört ülke bir araya gelmeye karar verdi ve BRIC'i oluşturdu, 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS halini aldı.