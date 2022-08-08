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    Suudi Arabistan, SİHA üretimi için Türkiye ile görüşüyor

    Suudi Arabistan, SİHA üretimi için Türkiye ile görüşüyor

    Savunmasını modernize etmek isteyen Riyad yönetiminin, Baykar ile temas kurduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:04
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    Türkiye'de üretilen ve özellikle sınır ötesi operasyonlarda adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'lara bir talip daha çıktı.

    Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Polonya, Etiyopya ve diğer birçok ülkeye satılan SİHA'ların son taliplisi Suudi Arabistan oldu.

    Suudi Arabistan ile SİHA görüşmesi

    "Tactical Report" internet sitesinin haberine göre, Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri adlı kuruluş, halihazırda Baykar ile farklı tipte insansız hava araçlarının yerli üretimini görüşüyor.

    Habere göre, proje, SİHA'ların tamamen Suudi Arabistan'da geliştirilmesini amaçlıyor.

    Riyad yönetiminin amacı yerli üretim

    Türk yapımı SİHA'larla ilgili gelişmenin, Riyad yönetiminin son birkaç yıldır kara, hava ve denizde yerli olarak farklı türde askeri ve güvenlik teçhizatı geliştirmek ve üretmek amacıyla savunma sanayisini modernize etmek üzere başlattığı programın ardından yaşandığına dikkat çekildi.

    2030 yılı hedefi

    Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli yapmak istiyor.

    Konuyla ilgili uluslararası basında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den SİHA' satın almak için Baykar'la görüşmeye hazırlandığı belirtilmişti.

    Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek

    Öte yandan, 10 adet Bayraktar TB2'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceği kaydedildi.

    SİHA'ların, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılmasının yanı sıra çok sayıda ülkeye ihraç edilen ilk yerli insansız araç sistemi olma özelliği taşıdığına vurgu yapıldı.

    Suudi Arabistan, SİHA üretimi için Türkiye ile görüşüyor #1
    Suudi Arabistan, SİHA üretimi için Türkiye ile görüşüyor #2

    Bayraktar TB2 Litvanya'da ViDEO


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